"​Non au mariage pour tous" : Mame Makhtar Gueye entame une tournée de sensibilisation dans les familles religieuses.

Membre de l’Ong Jamra Mame Makhtar Gueye s’est prononcé sur la venue des organisations maçonniques qu’il soupçonne de vouloir imposer la légalisation de l'avortement et le mariage pour tous. «Nous sommes dans un pays essentiellement ancré dans la religion avec 95% de musulmans et 3% de chrétiens. Sur ce, nous n’avons pas besoin d'une obédience maçonnique qui veut assourdir la promotion de la légalisation de l'avortement mais également du mariage homosexuel», a-t-il déclaré.



Et, pour des raisons de sécurité et de la sauvegarde de la stabilité sociale ainsi que de l'ordre public, ladite coalition a saisi les autorités compétentes avec deux lettres adressées au Premier ministre. «Il faut faire quelque chose avant que les fra maçons ne viennent dans notre pays. C’est la raison pour laquelle nous avons voulu alerter que l'intention affichée par ces personnes, cache autre chose », a-souligné Mame Makhtar Gueye.



Mame Makhtar Gueye souligne que leur coalition va prendre toutes leurs responsabilités à côté de l’Etat pour engager le combat contre la framaçonnerie.