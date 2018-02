​Non-paiement des salaires : Les agents de l’Ucg réclament 3 mois d’arriéré

Les agents de l’Unité de coordination de gestion notamment des déchets en charge des ensablements sur les routes dans Dakar et dans sa banlieue réclament 3 mois d’arriérés de salaire à ladite direction.



Selon ces agents, la direction refuse de payer leur dû, prétextant que l’Ageroute doit de l’argent à l’Ucg. Sur ce, ces derniers menacent de se faire entendre autrement si l’Ucg continue de faire la sourde oreille.



«Nous sommes, ici pour demander notre argent à notre chef Lamine Kébé. Depuis 3 mois nous sommes là à travailler mais on ne nous paye pas. Nous n’avons pas de problème avec l’Ageroute mais plutôt avec l’Ucg. C’est l’Ucg qui nous a recrutés et non l’Ageroute», a déclaré la porte-parole du jour Khady Ndiaye devant les locaux de la Zik Fm.