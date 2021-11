​Opa Nguette, attaquant FC Metz : « J’ai enduré une longue blessure, mais je reviens fort »

L’attaquant de Metz est revenu sur sa longue période d’indisponibilité. « J’ai enduré une très longue absence, plus de neuf mois et on peut dire que j’ai perdu quelque chose, mais je reviens fort. », a dit Opa Nguette.



Il s’est confié sur la nature de la blessure qui l’a éloigné des terrains. « J’ai été longtemps absent parce que j’ai eu une blessure au quadriceps, à la cuisse exactement, c’est le muscle de la frappe, on appelle ça le droit fémoral juste avant la trêve hivernale, je me souviens c’était contre Lens RC. Ensuite j’étais parti en vacances pour cinq jours, pensant que la blessure allait être moins grave, malheureusement c’était un peu plus grave, car j’étais censé être absent pour deux mois », a confié le joueur de Metz.



« J’ai eu deux ou trois rechutes, ce qui m’a valu beaucoup de temps pour revenir. Ma dernière rechute était au mois d’avril dernier. Après avoir consulté quelques chirurgiens, on a décidé de faire une opération parce que cela ne pouvait pas continuer. Malheureusement, depuis décembre dernier, j’ai été blessé jusqu’à fin juillet », a-t-il poursuivi.



Opa Nguette espère être dans la liste des « Lions » pour la CAN. « J’ai toujours de l’espoir concernant mon retour en équipe nationale. C’est une sélection et on espère toujours y être. C’est mon pays, ma patrie c’est très important pour moi d’y être, ça s’est sûr », a confié l’attaquant de 27 ans.