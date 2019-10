​Orientation de 3 000 nouveaux bacheliers à l’UASZ : les enseignants pessimistes

L’orientation de 3 000 nouveaux bacheliers à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, n’a pas laissé indifférente le Saes et les étudiants. Ces derniers exigent des mesures d’accompagnements. Ils demandent à l’Etat du Sénégal de résoudre d’abord le problème des infrastructures qui selon eux, plombe ce temple du savoir.



« Le Directeur du CROUZ, quand il dit que 25 000 étudiants, on pourra les accueillir, peut être que lui, il pourra les nourrir. Mais après les salles de classe, les Amphis qui les accueillent ne sont pas là. 3 000 étudiants supplémentaires à Ziguinchor, ça demande d’énormes investissements. Les chantiers ne sont pas prêts. Il faudra des mesures d’accompagnement. Si on essaye de se voiler la face, le retour sera très très violent. Parce que 3 000 étudiants, plus 4 000 qui étaient déjà là, ça fait 7 000. Nous n’avons pas les infrastructures qui permettent d’enseigner dans les bonnes conditions actuellement à Ziguinchor autant d’étudiants », soutient leur porte-parole.



Selon le porte-parole, « le Saes reste ouvert pour accompagner l’Etat dans l’évaluation des conditions nécessaires, pour que l’étudiant puisse être dans de bonnes conditions».