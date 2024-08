​Parti Rewmi : Abdou Salam Mbaye quitte son leader Idrissa Seck

Abdou Salam Mbaye ex Coordonnateur Rewmi/Djidah Thiaroye Kao n’est plus membre du parti Rewmi. Dans une lettre adressée à l’attention de son leader Idrissa Seck, il a présenté sa démission du parti Rewmi. Selon M. Mbaye, ‘’cette décision, est la résultante d'un choix personnel murie depuis quelques mois’’.



« Je vous adresse cette lettre pour vous présenter ma démission du parti REEWMI. Cette décision, j'aurais préféré de ne jamais la prendre. Elle est la résultante d'un choix personnel à partir d'une profonde réflexion que j'ai mûrie depuis quelques mois. Je vous jure qu'elle est synonyme aussi d'une certaine tristesse. Si je décide de quitter le Rewmi aujourd'hui, ce n'est pas de gaieté de cœur. J'ai eu beaucoup de joie à travailler à vos côtés, car votre dimension d'homme d'Etat m'a toujours éblouie. C'est pourquoi, je reste attaché aux valeurs libérales que vous avez toujours prônées, vous serez toujours une référence pour notre génération et les générations à venir », lit-on dans la lettre adressée au patron de Rewmi.



L’ex Coordonnateur de Rewmi/Djidah Thiaroye Kao s’est aussi adressé à ‘’toute l'opinion de sa décision de démissionner du parti Rewmi après 20 ans de militantisme pour convenances personnelles’’. Abdou Salam Mbaye a décidé par ailleurs ‘’d’écrire une nouvelle page’’.