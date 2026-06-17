​Plainte pour diffamation : Dr Mohamed Diallo saisit le Procureur contre les journalistes Moustapha Diop et Pape Ndiaye

Dr Mouhamed Diallo, président et coordonnateur national de la coalition "Naataangué Askan Wi", a annoncé avoir saisi le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, à la suite de propos tenus par deux journalistes de la chaîne Walfadjri, en l’occurrence Moustapha Diop et Pape Ndiaye.



Dans sa plainte, l'ancien chef de cabinet du ministre de la culture accuse les journalistes de s’être « livrés, depuis plus de soixante-douze heures, sur les plateaux de leur chaîne de télévision, à une campagne de dénigrement systématique à son encontre ». D’après lui, « émission après émission, son nom est cité, son honneur est bafoué, sa réputation est ternie et son image publiquement salie ».



Il affirme que son nom a été publiquement associé à des faits judiciaires en raison d’une confusion avec un homonyme récemment interpellé dans une affaire distincte. "Il y'a quelques semaines, un jeune homme portant exactement les mêmes nom et prénom que moi a été arrêté pour un délit mineur avant d'être jugé en flagrant délit. Profitant de cette regrettable confusion, les deux journalistes précités ont cru devoir m'associer publiquement à cette affaire, allant jusqu'à organiser un plateau spécial pour me présenter sous un jour extrêmement négatif, sans aucune vérification préalable et sans le moindre respect pour la vérité", a-t-il indiqué.



Selon lui, cette situation aurait entraîné « une atteinte grave à son honneur et à sa réputation, sans qu’il n’ait été entendu ni invité à présenter sa version des faits ».



Le plaignant soutient également que cette médiatisation aurait eu des répercussions au-delà des médias, notamment sur les réseaux sociaux, où il est victime « d’injures, de propos diffamatoires et de menaces ».



Estimant être victime de propos non vérifiés et préjudiciables, il demande l’ouverture d’une enquête afin d’établir les responsabilités et de faire la lumière sur les faits dénoncés. Il précise s’en remettre à la justice, tout en affirmant rester attaché au respect des institutions et à la présomption d’innocence.