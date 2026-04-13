​Plaintes de Pape Alé Niang et de son frère : le procès des syndicalistes de la RTS fixé au 23 avril 2026

À la suite des auditions menées par la Section de Recherches et la Sûreté Urbaine de Dakar, le procureur de la République a enrôlé les dossiers concernant les responsables syndicaux de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS). Le procès aura lieu en chambre correctionnelle le 23 avril prochain.



Pour rappel, le directeur général de la RTS a déposé une plainte visant cinq responsables syndicaux dont Youssouf Kaba (secrétaire général du Synpics-RTS), Mama Moussa Niang (secrétaire général du Synpap), Abibou Mbaye, Thierno Dramé et Alioune Badara Kane à la suite d'une marche de contestation des travailleurs, où il estime avoir été diffamé par des propos. Ils ont été entendus par la Section de Recherches de Colobane avant d'être laissés libres.



Parallèlement, le frère du directeur général a également saisi la justice pour « diffusion de fausses nouvelles » à la suite d'accusations de népotisme et de mouvements de fonds suspects portées par les syndicalistes. Ces derniers ont été convoqués à la Sûreté Urbaine pour cette seconde procédure.



L'intersyndicale de la Radiotélévision sénégalaise a appelé à une grande mobilisation lors d'une assemblée générale, le mercredi 15 avril prochain, d’après le quotidien Les Echos.