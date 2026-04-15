Bourses de sécurité familiale : Le ministère de la Famille dément toute exclusion de handicapés

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a coupé court aux rumeurs. Ce mercredi 15 avril 2026, le directeur de cabinet du ministre, Youssouf Djité, a formellement démenti l'exclusion de 25 000 personnes handicapées du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF). Ces allégations avaient été portées par plusieurs associations de défense des droits des handicapés lors de la reprise des paiements des bourses.







En marge d'un atelier préparatoire à la Conférence internationale sur la protection sociale, M. Djité a précisé qu'« il n'y a ni omission ni exclusion ». Il a expliqué que les réajustements constatés sur le terrain découlent d'un processus technique de réévaluation et d'extension du Registre national unique (RNU), visant à actualiser la liste des bénéficiaires sur l'ensemble du territoire.







Le ministère a tenu à rappeler les réalités statistiques du programme : sur un million de personnes vivant avec un handicap au Sénégal, seuls 355 000 ménages (toutes catégories confondues) bénéficient actuellement de la bourse. L'autorité a souligné qu'il est impossible d'intégrer l'intégralité de la population handicapée au programme, mais qu'un quota spécifique leur est systématiquement réservé selon des « critères très objectifs ».







Cette mise au point vise à rassurer les populations vulnérables alors que Dakar s'apprête à accueillir, du 23 au 27 novembre prochain, une grande rencontre internationale sur la protection sociale. Le gouvernement réaffirme ainsi sa volonté de maintenir la transparence dans la sélection des bénéficiaires tout en optimisant l'impact du programme sur les ménages les plus démunis.

