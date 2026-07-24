​Politique commerciale: Trump impose des droits de douane à 7 pays africains

Les États-Unis viennent d’imposer des droits de douane de 10% ou 12,5% à leurs 60 principaux partenaires mondiaux.



Cette décision, prise par l'administration Trump, découle d'enquêtes menées au titre de l'article 301 pour sanctionner l'absence d'interdiction efficace à l'importation de biens produits par le travail forcé. L'objectif est de s'attaquer à l'esclavage moderne à la source tout en protégeant les travailleurs et les entreprises américaines d'une concurrence jugée déloyale.



Parmi les 60 économies visées par ces mesures rigoureuses, plusieurs nations africaines figurent sur la liste des enquêtes et des sanctions potentielles de l'USTR. On y retrouve notamment l'Algérie, l'Angola, l'Égypte, le Maroc, le Nigéria, l'Afrique du Sud et la Tunisie.

Ces pays, qui comptent parmi les partenaires commerciaux clés des États-Unis sur le continent, devront faire face aux exigences américaines en matière de traçabilité et d'interdiction des marchandises issues du travail forcé.

Les droits de douane s'appliquent désormais à la quasi-totalité des importations américaines, avec toutefois des exemptions ciblées pour certaines matières premières stratégiques afin d'éviter des ruptures d'approvisionnement.