Interdiction de vente des cartes Pastef à Mbour : Babacar Ba juge « arbitraire » l'arrêté préfectoral

Le préfet de Mbour a pris un arrêté interdisant l'opération de distribution et de vente des cartes du parti Pastef, programmée les 26 et 27 juillet 2026 au marché central et au quai de pêche de la ville. L'autorité administrative justifie sa décision par un risque de trouble à l'ordre public et par l'insuffisance des moyens mobilisables pour garantir la sécurité.



Cette mesure a immédiatement provoqué la réaction du président du Forum du justiciable, Babacar Ba. Sur son compte X, le juriste dénonce une décision « arbitraire » qui, selon lui, « porte atteinte à un droit garanti par la Constitution ».



Il rappelle que « la jurisprudence de la Cour suprême nous rappelle avec force que le préfet ne peut justifier l'interdiction d'une manifestation par un simple manque de moyens pour assurer le maintien de l'ordre ».



Pour Babacar Ba, une « telle insuffisance ne constitue pas, en soi, un fondement légal pour porter atteinte à la liberté fondamentale de réunion».