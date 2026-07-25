Ziguinchor : un motocycliste tué dans une collision avec un camion à l'entrée de la ville

Un grave accident de la circulation s'est produit le vendredi 24 juillet, aux environs de 19 heures, à l'entrée de Ziguinchor, juste après le pont Émile Badiane. Le drame a coûté la vie au conducteur d'une moto Jakarta.



Selon les informations rapportées par La Voix du Sud, un camion qui quittait Ziguinchor en direction de Bignona est entré en collision avec la moto qui circulait en sens inverse. La violence du choc a été fatale au motocycliste, décédé sur le coup.



Les circonstances exactes de cette collision mortelle n'ont pas encore été établies. Une enquête devrait permettre de déterminer les causes de l'accident et d'établir les éventuelles responsabilités.



Ce nouveau drame relance les inquiétudes sur la sécurité routière dans la région de Ziguinchor, où les accidents impliquant des deux-roues continuent de faire des victimes. Les autorités appellent régulièrement les usagers de la route au strict respect du Code de la route et à la prudence, notamment sur les axes à forte circulation.