Campagne pour l’ONU : Macky Sall reçu par le président colombien Gustavo Petro

Après avoir participé au débat des candidats au poste de Secrétaire général des Nations Unies, Macky Sall poursuit sa campagne pour succéder à António Guterres. L'ancien président du Sénégal a été reçu, le 24 juillet 2026, par son homologue colombien Gustavo Petro à la Casa de Nariño, à Bogota.



La rencontre bilatérale s'est déroulée en présence de l'ancien président de la Guinée-Bissau, ainsi que des représentants du Burundi et du Sénégal auprès des Nations unies. À l'issue de cet entretien, Macky Sall a exprimé sa gratitude sur sa page Facebook, saluant « l'accueil chaleureux » du président colombien et la « qualité des échanges sur les défis actuels et futurs du multilatéralisme ».



Seul candidat africain en lice, Macky Sall est confronté à cinq(5) autres prétendants : Michelle Bachelet (ex-présidente du Chili), María Fernanda Espinosa (ex-présidente de l'Assemblée générale de l'ONU), Rafael Grossi (directeur général de l'AIEA), Rebeca Grynspan (secrétaire générale de la CNUCED) et Carolyn Rodrigues-Birkett (ex-ministre des Affaires étrangères du Guyana).



Le Conseil de sécurité entamera ses votes le 30 juillet 2026 pour désigner un nom, qui sera ensuite soumis à l'approbation de l'Assemblée générale. Le nouveau Secrétaire général devrait entrer en fonction le 1er janvier 2027.