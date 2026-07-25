Kolda : le siège de PASTEF pris d'assaut pour le lancement de la vente des cartes de membres

Une affluence exceptionnelle a été enregistrée au siège départemental de PASTEF à Kolda, ce samedi 25 juillet, à l'occasion du lancement officiel de la vente des cartes de membres. Dès les premières heures de la matinée, de nombreux militants, venus de différents quartiers de la commune et des localités environnantes, ont convergé vers le siège du parti pour se procurer leur carte.



Hommes, femmes et jeunes ont répondu massivement à l'appel, formant un rush devant la table installée pour les opérations de vente. Une mobilisation qui témoigne, selon les responsables du parti, de l'engouement des militants et de leur volonté de participer activement à la vie de leur formation politique.



Les opérations se sont déroulées sous la supervision de l'honorable députée Mbène Paye, quatrième vice-présidente de l'Assemblée nationale. S'adressant aux militants, la parlementaire a appelé les responsables et sympathisants du Fouladou à rester concentrés sur l'essentiel.



« Nous ne devons pas nous laisser distraire. Notre priorité reste la massification du parti et son animation sur toute l'étendue du territoire», a-t-elle déclaré, invitant les militants à poursuivre le travail d'organisation et de mobilisation à la base.



Même son de cloche chez le commissaire chargé du placement des cartes, Papa Abdoulaye Diop, qui s'est réjoui de la forte mobilisation observée à Kolda. Pour lui, cette vente publique constitue un gage de transparence dans le processus d'adhésion.



« Cette opération permet de démontrer à l'opinion nationale et internationale que PASTEF est toujours debout et demeure la première force politique du pays », a-t-il soutenu devant les militants.



Le coordonnateur départemental de PASTEF à Kolda, Famara Mané, a, quant à lui, donné le ton en achetant symboliquement la première carte de membre. Il a rassuré les militants que cette campagne ne se limitera pas au siège du parti.



Selon lui, les opérations de vente se poursuivront jusqu'au mois d'octobre dans les différents quartiers de la commune de Kolda ainsi que dans les villages du département, afin de permettre au plus grand nombre de militants d'obtenir leur carte.



À travers cette campagne, les responsables de PASTEF entendent renforcer l'implantation du parti dans le Fouladou et consolider les bases de leur organisation en vue des prochaines échéances politiques.