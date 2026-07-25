La Russie et l'Ukraine échangent des frappes nocturnes faisant 3 morts et 6 blessés

La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement accusées d'avoir mené des attaques dans la nuit de vendredi à samedi, qui ont fait trois morts et six blessés des deux côtés.



En Ukraine, deux personnes ont été tuées lors d'une frappe russe dans la région de Soumy, qui a endommagé des infrastructures civiles, des entrepôts et des véhicules, a indiqué sur Telegram le gouverneur régional Oleh Hryhorov.



Une personne a également été tuée après un bombardement russe sur le district central de Kherson tôt samedi matin, selon le gouverneur Oleksandr Prokoudine.



L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait lancé deux missiles guidés et 157 drones au cours de la nuit, précisant que 128 cibles aériennes avaient été interceptées ou neutralisées dans le nord, le sud, l'est et le centre du pays.



Dans la région russe de Rostov, cinq personnes ont été blessées lors de ce que le gouverneur Iouri Slioussar a qualifié d'attaque aérienne ukrainienne « massive ».



Slioussar a déclaré que les systèmes de défense aérienne avaient intercepté des drones et des missiles dans toute la région, mais que des débris étaient tombés sur des infrastructures civiles et avaient provoqué des incendies dans plusieurs bâtiments.



Une personne a été blessée dans la région russe de Belgorod après qu'une frappe ukrainienne a touché un bâtiment commercial, ont indiqué les autorités locales.



Une autre attaque a provoqué un incendie dans un immeuble résidentiel, qui a ensuite été maîtrisé, ont ajouté les autorités.



Le ministère russe de la Défense a affirmé que ses forces avaient intercepté et détruit 328 drones ukrainiens au-dessus du territoire de la Fédération de Russie, de la Crimée annexée et des eaux de la mer d'Azov.



Le ministère a ajouté que ses forces avaient mené dans la nuit des frappes à l'aide d'armes de précision lancées depuis les airs et de drones contre ce qu'il a présenté comme des cibles militaires situées dans des ports ukrainiens.





Selon lui, un cargo déchargeant du matériel destiné à l'armée ukrainienne a été touché dans le port de Mykolaïv, tandis que des infrastructures portuaires utilisées pour le déchargement et le stockage de cargaisons militaires ont été frappées à Odessa.





Il a également indiqué que des frappes avaient visé des installations de stockage de carburant et un entrepôt contenant du matériel militaire dans le port d'Izmaïl.

Des drones ukrainiens atteignent un autre entrepôt Wildberries à Iekaterinbourg

Des médias ukrainiens, citant des chaînes Telegram, ont affirmé que Kiev avait frappé un autre centre logistique de Wildberries dans la ville russe de Iekaterinbourg.



Le gouverneur de la région de Sverdlovsk, Denis Pasler, a déclaré que les défenses aériennes avaient repoussé une attaque de drones contre la région et que des débris avaient provoqué un incendie de 300 mètres carrés sur un parking dans le district de Tchkalovski à Iekaterinbourg. Il a précisé qu'aucun blessé ni aucun dommage aux infrastructures n'avaient été signalés.



Wildberries a insisté sur le fait que son complexe logistique n'avait pas été endommagé. L'entreprise a indiqué avoir procédé à une évacuation planifiée de son site logistique de Iekaterinbourg conformément aux procédures de sécurité et avoir temporairement suspendu ses activités. Elle a ajouté que les opérations normales devraient reprendre prochainement.



Au cours de la semaine écoulée, plusieurs attaques de drones ukrainiens ont visé différents centres logistiques du plus grand détaillant en ligne de Russie, provoquant des victimes et des perturbations.



Les frappes ont ciblé des installations dans les régions de Tambov, de Moscou et de Stavropol, ainsi que dans la région de Saint-Pétersbourg et à Simferopol, en Crimée annexée.



Il est difficile de vérifier de manière indépendante ces informations en raison du conflit en cours.