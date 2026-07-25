« Merci pour tout big bro » : Iliman Ndiaye rend hommage à Gana Gueye après son départ

Everton a officialisé vendredi le départ d'Idrissa Gana Gueye, libre de tout contrat après la fin de son engagement avec le club de Premier League.



L'annonce de son départ a suscité une vague d'hommages. Son coéquipier Iliman Ndiaye lui a rendu un vibrant hommage sur Instagram, publiant une vidéo des meilleurs moments de Gana Gueye sous le maillot des Toffees, accompagnée de ce message : « Merci pour tout big bro, je te souhaite tout le meilleur pour toi et ta famille, Insa'Allah ».



Le manager d'Everton, David Moyes, a également salué la carrière du Sénégalais au sein du club : « Tout le monde à Everton est extrêmement reconnaissant envers Gana pour son dévouement, son professionnalisme et son influence sur le terrain lors de ses deux passages au club. Ses qualités de leader, tant dans le vestiaire qu'autour, se sont révélées cruciales, notamment lors de notre dernière saison à Goodison Park. Son engagement envers le club pendant de nombreuses années a été exceptionnel ».



Le milieu de terrain sénégalais de 36 ans va désormais poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, où il devrait s'engager avec Al-Diriyah.