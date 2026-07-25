Trafic de stupéfiants à Dakar : 92 képats de Kush saisis, quatre individus présenté au Procureur de la République

Le Commissariat d’arrondissement de Dieuppeul a déféré, le 23 juillet 2026, quatre individus devant le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe (TGIHC) de Dakar pour des faits de trafic et de détention de stupéfiants.



Selon la Police nationale, trois des mis en cause sont poursuivis pour détention et trafic de Kush. Les saisies effectuées sur eux portent respectivement sur 44, 31 et 17 képats de cette drogue. Le quatrième suspect est poursuivi pour détention et usage de chanvre indien, après la découverte sur lui d'un cornet entamé, d'un joint et d'une quantité de cannabis en vrac.



L'opération remonte au 21 juillet 2026. Exploitant un renseignement faisant état d'un réseau de trafic de Kush dans les quartiers Castors et ses environs, la Brigade de Recherches (BR) a mis en place un dispositif de surveillance.



Les interventions ont conduit à l'arrestation d'un trafiquant notoire au marché Parc Niayes (Parc Nadio). La fouille de son local a permis la saisie de 44 képats de Kush prêts à être écoulés.



Dans le même secteur, les policiers ont interpellé un deuxième individu, déjà connu de leurs services, en possession de 17 képats de Kush.



Un troisième suspect a ensuite été arrêté près du mur de la Caserne Front de Terre, dans le quartier des Castors. Il détenait 31 képats de Kush.



Enfin, un quatrième individu, qui se trouvait à ses côtés, a été interpellé avec du chanvre indien.



Au cours de leurs auditions, les mis en cause ont reconnu les faits. À l'issue de leur garde à vue, ils ont été mis à la disposition de la justice. Les investigations se poursuivent afin d'identifier et de neutraliser leurs fournisseurs.





