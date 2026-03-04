​Prisons sénégalaises : aucune avancée notée dans le projet de fin des fouilles corporelles

Suite aux interpellations des députés sur les conditions dégradantes des fouilles corporelles dans les prisons sénégalaises, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avait annoncé, au courant de l’année 2025, qu’un projet de modernisation des dispositifs de contrôle et de sécurité en milieu carcéral démarrera en 2026, avec pour objectif d’éliminer définitivement les fouilles manuelles intrusives.



« Le gouvernement prévoit l’acquisition de scanners corporels, de portiques de détection de métaux, de brouilleurs GSM, et d’autres équipements de sécurité modernes. Ces dispositifs permettront d’assurer le contrôle des détenus et des visiteurs sans atteinte à leur intimité, conformément aux standards internationaux en matière de respect des droits humains», avait-il déclaré lors de la séance plénière consacrée au vote du budget 2026 du ministère de la Justice.



D’après le journal Libération, depuis cette annonce, "aucune avancée ne semble être notée" dans ce projet et les détenus continuent de subir des "fouilles corporelles humiliantes".

Pour rappel, ce projet fait partie du programme global de sécurisation des maisons d’arrêt et de correction dont le coût s'élève à 6,288 milliards FCFA pour la période 2026-2028.