​Procès Ameth Ndoye : la défense soulève une exception, décision du tribunal attendu jeudi

Le procès du chroniqueur de la Sen tv, Ameth Ndoye et son complice Abdoulaye Sow (agent de police) s’est ouvert ce lundi matin. Mais la défense a soulevé une exception fondée sur les dispositions de l’article 55 du code de procédure pénale. La décision du tribunal des flagrants délits de Dakar sur cette exception est attendue le jeudi 7 novembre 2024.



« Les droits d’Ameth Ndoye ont été violés. Après sa garde à vue, les gendarmes lui ont notifié son droit d’être assisté par un avocat. Alors cela devrait être fait dès son interpellation », a rappelé Me Souleymane Soumaré.



Pour Me Amadou Sall, « la procédure est totalement nulle. Le prévenu a été entendu le lendemain sans qu’il ne soit informé ». Me Aboubacry Barro a lui aussi sollicité « l’annulation de la procédure ».



Par contre, le procureur de la République a demandé au juge de rejeter l’exception. Pour le parquet, les formalités ont été respectées. A en croire le représentant du ministère public, « Ameth Ndoye a été arrêté suite à un avis de recherche. Il s’est entretenu avec ses conseils avant de faire face aux enquêteurs. Concernant le second interrogatoire, le représentant du ministère public estime que les enquêteurs ne sont pas tenus d’aviser ses avocats ».



Pour rappel, Ameth Ndoye a été placé sous mandat de dépôt pour défaut de permis de conduite, blessures involontaires, faux et usage de faux. L'agent de police en service au commissariat de la Médina A. Sow qui lui avait délivré une fausse attestation est poursuivi pour complicité de ses chefs. Les prévenus contestent les faits.