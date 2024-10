​Programme SIPAO : la lutte contre les formes de criminalité transnationale et le terrorisme au cœur des débats

Une réunion d’experts gouvernementaux organisée par la Commission de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) s’est ouverte, ce mercredi à Dakar. Cette rencontre, qui sera poursuivie jusqu’au 25 octobre, entre dans le cadre d’examen d'acte additionnel portant création de la plateforme régionale d’échange de données du Système d’information policière de l’Afrique de l’Ouest (SIPAO) et ses procédures opérationnelles standard.



Venu représenter le Général jean Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique, Cheikh Niang, secrétaire général du ministère de l’Intérieur a fait savoir que « le SIPAO occupera une place importante dans l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais aussi de retrouver des personnes recherchées, des armes, entre autres ».



il poursuit que « l'intérêt pour ce système qui vise à renforcer les capacités de nos forces d'application de la loi à lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité transnational organisée et le terrorisme, à travers un échange efficace de l'information policière au niveau national, régional et mondial, se lit aisément à travers le décret n°2021-1213 du 29 septembre 2021 portant création du Centre de Recueil et d'Enregistrement des Données et Informations Policières (CREDIPOL) et l'arrêté ministériel n°2021 033048 du 12 octobre 2021 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Comité National de Supervision du Programme SIPAO au Sénégal», a déclaré Cheikh Niang.



Selon lui, ces structures sont aujourd'hui effectivement réunies dans le processus de collecte, de stockage, d'analyse et de partage de données de police au niveau national.



« Le SIPAO occupera une place importante dans l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest, puisqu'il permettra de fournir immédiatement aux services d'enquêtes, les renseignements utiles sur les antécédents judiciaires de toute personne poursuivie, mais aussi de retrouver des personnes recherchées, des armes, des véhicules et d'autres objets d'intérêt. À travers des renseignements statistiques fiables sur le niveau de la criminalité dans la sous-région, la plateforme sous régionale du SIPAO servira d'outil de décision aux Etats membres de la CEDEAO », dit-il.



Pour M. Niang, Sg du ministère de l’Intérieur, « le contexte sous-régional est marqué par la montée croissante des menaces et risques sécuritaires complexes et sophistiquées qui nécessitent une riposte appropriée, avec des personnels biens formés et des outils d'enquête performants d'où l'impérieuse nécessité d'inscrire nos services de sécurité dans une posture d'anticipation et d'adaptation aux évolutions actuelles et futures. Dans notre stratégie de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, le SIPAO, est un maillon important pour lequel la République du Sénégal ne lésinera aucun moyen. Nous apporterons toute notre contribution en vue de la mise en place effective de cette plateforme régionale SIPAO ».



Dr Abdrahmane Dieng, Chef de la Division sécurité régionale de la commission de la CEDEAO par ailleurs secrétaire permanant du comité des chefs de police de l’Afrique de l’Ouest a lui soutenu que : « Cette collaboration doit s’étendre au niveau international grâce aux bureaux centraux d’Interpol, notamment dans les 194 pays concernés. Et grâce à ces bureaux centraux, nous avons la possibilité d’accéder aux données au niveau international dans les bases de données d’Interpol. Et aujourd’hui, il s’agit de mettre en place la plateforme régionale où les Etats membres vont essayer de connecter l’ensemble de leur base de données au niveau national pour essayer de rendre beaucoup plus fluide la coopération entre nos services de répression et rendre la CEDEAO plus sûre ».



Quand au chef du programme Interpol, Richard Gotwe, il est revenu sur la coopération entre l'Interpol et la CEDEAO. « C’est une coopération très fructueuse qui date de plusieurs années. Il faut donc souligner que les états membres de la CEDEAO sont également les états membres d’Interpol. C’est un soutien constant qui s’est concrétisé par un protocole d’accord », dit-il.