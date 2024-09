​Projection en avant-première du documentaire sur Me Abdoulaye Wade au cinéma Pathé de Dakar mardi prochain

Le cinéma Pathé de Dakar accueillera mardi 10 septembre la projection en avant-première du documentaire « Me Wade : un homme, un itinéraire », réalisé par le journaliste sénégalais Cheikh Tidiane Ndiaye. Ce film retrace le parcours de l’ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade à travers ses propres récits, rapporte RTS digital.



À en croire le média, ce documentaire plonge dans la vie de Me Wade, une figure marquante de l’histoire politique du Sénégal. Âgé de 98 ans, cet avocat et économiste a fondé en 1974 le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), devenant un adversaire notable des Présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Après une longue carrière d’opposant, Abdoulaye Wade a été élu président en 2000, marquant la première alternance politique du pays, avant d’être réélu en 2007 et battu par Macky Sall en 2012.



À travers ce film, Cheikh Tidiane Ndiaye, ancien directeur de la chaîne Canal Info News, rend hommage à cet homme politique emblématique dont le parcours a profondément marqué le Sénégal. La projection de ce documentaire sera l’occasion de revivre les moments clés de sa carrière et de sa vie personnelle.