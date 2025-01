Culture/Promotion vison Sénégal 2050 : l’acteur Omar Sy reçu par Diomaye

« Cette rencontre a mis en lumière le potentiel considérable du Sénégal dans les domaines du cinéma et de la culture, soutenu par une jeunesse talentueuse et dynamique, tout en abordant l’engagement citoyen et le rayonnement international du pays », a précisé la présidence.



Ce face à face a également permis de réaffirmer la volonté présidentielle de promouvoir un modèle de « développement inclusif ».



Le Président Faye a souligné l’importance « d’intégrer les talents sénégalais, tant locaux qu’internationaux », dans cette vision globale, en les encourageant à contribuer au rayonnement du pays sur la scène mondiale.



Il a réaffirmé sa volonté de faire du Sénégal un modèle de progrès inclusif et durable, en encourageant la participation de tous les talents sénégalais, y compris ceux reconnus à l’échelle mondiale.