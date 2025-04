Cinéma sénégalais : Le Fopica débloque 1,2 milliard de francs CFA pour 49 projets après des années de silence

C’est une bouffée d’oxygène pour le secteur cinématographique sénégalais. Après plusieurs années de silence, le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) a enfin dévoilé les résultats tant attendus de son appel à projets lancé en 2023. L’annonce a été faite vendredi 18 avril par la Direction de la cinématographie, qui a révélé qu’un montant total de 1 milliard 210 millions 500 mille francs CFA a été réparti entre 49 projets, sur les 213 candidatures reçues.



Parmi les lauréats, quatre projets ont bénéficié d’un bonus “Dental-Acp”, dans le cadre d’un partenariat international signé en septembre 2022. Ce soutien s’inscrit dans la volonté affichée des autorités de renforcer la création, la production et la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles sénégalaises, selon les termes du communiqué officiel.



Les montants alloués varient selon les genres « 395 millions FCFA pour les longs métrages de fiction, avec des dotations individuelles allant de 75 à 90 millions. Parmi eux, le projet rwandais sur le Capitaine Mbaye Diagne, réalisé par Joel Karekezi et produit par la Sénégalaise Katy Léna Ndiaye (Indigo Mood), figure en bonne place. 108 millions FCFA pour 10 courts métrages, avec des aides allant de 8 à 16 millions par projet. 227,5 millions FCFA sont destinés à la production documentaire. 200 millions FCFA pour les collections, séries et feuilletons. 130 millions FCFA pour la promotion et la diffusion et 150 millions FCFA pour la formation. »



Certains projets déjà en circulation ont également été récompensés, à l’image de Lonan Tché (Loin de moi la colère) de Joel Akafou, primé au Fespaco, ou encore Less Waxul de Yoro Mbaye, couronné au Festival de Milan.



Créé en 2013 (année où Alain Gomis offrait au Sénégal son premier Étalon d’or de Yennenga avec Tey) le Fopica était initialement doté d’un milliard de francs CFA, avant que son budget ne soit doublé. Mais depuis, son fonctionnement irrégulier et les retards répétés dans les publications des résultats ont nourri la frustration des professionnels du secteur.

Le redémarrage du fonds en 2025 apparaît ainsi comme une réponse à une demande pressante des acteurs de l’audiovisuel, qui espèrent désormais une gestion plus fluide et pérenne.