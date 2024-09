Afro-Club, le Hit des platines avec DTM, Viviane Chidid et Kalipsxau

En RDC, Tshanda s’émancipe avec la chanson Esengo Ya Mboka aux accents afropop

Tshanda Sangwa, plus communément appelé Tshanda, effectue un come back très remarqué dans l'industrie de la musique congolaise avec son nouveau single Esengo ya Mboka. Le fils de Maray Sangwa (ancien membre du collectif Viva La Musica) est en train de s'imposer comme un artiste majeur de la scène urbaine. Installé en Belgique depuis quelques années, Tshanda a fait le choix de retourner en RDC, notamment pour mettre en images le clip de son morceau Esengo ya Mboka dans les rues de Kinshasa. Une prise de risque qui a porté ses fruits. Tshanda a ainsi prouvé qu'il n'a rien perdu de son flow percutant bien qu'il était passé sous les radars musicaux depuis un certain moment maintenant. Avec Esengo ya Mboka, l’artiste congolais prouve que son talent est intact et il est à déferler sur les ondes et dans les playlists. La suite ? Un album est annoncé. Mais aucune date de sortie n'a été encore dévoilée.



Le Guinéen DTM chante Foulamoussou en hommage aux femmes peules du monde entier

Le chanteur guinéen DTM fait voyager au cœur de la culture peule avec son nouveau single Foulamoussou. Ce titre est un vibrant hommage aux femmes peules, célébrant leur beauté, leur force et leur résilience. Foulamoussou est donc bien plus qu’une chanson, c’est un héritage sonore. DTM a réussi à marier les sonorités traditionnelles aux rythmes contemporains afro-urbains, créant ainsi une musique unique. Le clip transporte dans un univers riche en couleurs et en émotions. DTM a misé sur les paysages naturels et la richesse du sol guinéen pour illustrer les paroles de Foulamoussou. Justement, en parlant du texte, si vous n'avez pas fait peule en LV2, sachez que DTM évoque la grâce, la sagesse et la beauté des femmes de cette communauté, tout en soulignant leur rôle essentiel au sein de la société. Foulamoussou est aussi une lettre d'engagement de DTM en faveur de la culture peule. Il contribue à lui donner une visibilité et à lutter contre les stéréotypes. L’importance de préserver les traditions et de célébrer la diversité culturelle.



La Réunionnaise Kalipsxau fait sa rentrée avec la chanson zouk Poison

Le 31 mai dernier, Kalipsxau a conquis le public avec son EP Poison défendu à l'époque par le morceau Loin d'ici. Trois mois plus tard, la chanson a dépassé le million d'écoutes en ligne. Soucieuse d'assurer l'exploitation de son EP jusqu'au bout, Kalipsxau ne se voyait pas démarrer cette rentrée avec un projet inédit. La chanson phare de l'EP méritait son exposition grand public. C'est chose faite à présent, car Poison est dorénavant doté d'un clip à la hauteur du morceau de Kalipsxau. La scénographie, la colorimétrie ou encore les plans de caméras sont autant d'arguments qui font de Poison un des plus beaux clips de cette rentrée. Le texte et la mélodie évoquent également des émotions profondes, bien interprétés par Kalipsxau. On en reprendrait bien de ce Poison.



Au Ghana, la chanteuse MzVee sort de son silence avec POM (Peace Of Mind)

MzVee est officiellement de retour ! La chanteuse ghanéenne qui n'avait rien sorti depuis un an a repris ses activités avec un nouveau single intitulé POM (Peace Of Mind). Ce titre qui marque son retour est aussi sa première sortie de l'année 2024, après le succès de son précédent single Destiny. La chanson, beaucoup moins énergique que la précédente, offre une ambiance apaisante sur une production du Ghanéen Kizzy. La voix de MzVee se mélange harmonieusement aux instruments dont les arrangements soigneusement superposés créent une expérience d'écoute de qualité. On se rend bien compte d'une évolution artistique pour MzVee qui n'a plus rien à prouver. Le public semble adhérer à cette nouvelle direction, à en croire les statistiques. En moins d'une semaine d'exploitation, POM (Peace Of Mind) dépasse largement les 350 000 vues.



En Zambie, le chanteur Qairo Keys se révèle avec sa ballade amoureuse Favour

Le label Brathahood Music vient d'annoncer la sortie de Favour, le premier single de leur nouvelle signature Qairo Keys. Pour les aficionados de la musique urbaine zambienne, il s'agit du label qui a mis la star locale Roberto en tête des classements. Favour, qui a été composée par le célèbre KingTec, est une ballade afro-pop destinée à séduire le public. Qairo Keys use de sa voix suave et pleine d'âme pour se mêler parfaitement à cette douce mélodie. Pour ce qui est des paroles, Qairo Keys chante un amour sincère et inébranlable, non sans une certaine émotion. Favour est en phase de devenir l'hymne des romantiques. Le clip qui accompagne cette chanson ne manquera pas de toucher les plus sensibles, tant la narration visuelle dépeint la vulnérabilité et l'amour véritable. Allez, c'est officiel, vous pouvez ajouter Favour à votre playlist de rentrée.



Au Sénégal, la diva Viviane Chidid dévoile son hymne contre la négativité et la Jalousie

iviane Chidid que l'on ne présente plus à fait appel à son compositeur de prédilection, Akatche, pour l'arrangement ainsi que le mixage de Jalousie. C'est Bakhaw Dioum qui a écrit les paroles. Ce trio gagnant avait déjà fait ses preuves par le passé et Viviane Chidid le prouve encore une fois avec ce nouveau titre déjà salué par le public et la critique. La chanson, au style mbalax, aborde le thème universel de la jalousie. Viviane fustige cette émotion négative qui empoisonne les relations et freine l'épanouissement personnel. Elle transmet un message fort avec sa voix suave. Le clip transporte le téléspectateur dans l'ambiance feutrée d'une salle de cinéma, avec Viviane Chidid au centre de la scène, entourée d'une chorale. Est-il nécessaire d'évoquer les couleurs éclatantes et les plans dynamiques ? Avec Jalousie, Viviane Chidid donne le ton des sujets de société qui résonnent au-delà des frontières musicales sénégalaises.



Au Togo, Talakaka se met aussi à l’amapiano avec la chanson Étéréré

Ces deux dernières années, le jeune Yovogan Komi Espoir, plus connu sous le nom de Talakaka, a émergé sur le devant de la scène togolaise. Le chanteur et humoriste est aujourd'hui l’une des étoiles montantes au Togo. Il est adulé par la jeunesse du pays, surtout depuis la sortie de son tube Sadness Cure. Au mois de mars dernier, Talakaka caracolait en tête des classements avec le morceau High Life sur lequel le Béninois Fanicko a posé sa voix. Une reconnaissance certaine pour Talakaka et une validation par ses pairs. Aujourd'hui, il revient avec Étéréré, un titre au rythme amapiano avec un texte humoristique qui caractérise si bien Talakaka. Bien que dansante, la chanson revêt un aspect assez sombre et intriguant. Avec Talakaka, c'est toujours une affaire de dualité.



Une sélection disponible exclusivement dans la playlist Afro-Club sur Deezer, Spotify et sur la chaîne YouTube de RFI Musique.