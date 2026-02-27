​Projet Diamba Sud : Fortuna Mining confirme 367 000 onces d’or



Le géant minier Fortuna Mining Corp a publié de nouveaux résultats de forage sur son projet aurifère Diamba Sud. Ces données confirment que le gisement « Southern Arc » est désormais le pilier central de ce projet en pleine expansion. La dernière campagne d'exploration, comprenant 44 forages pour un total de 7 518 mètres, a révélé des intersections à haute teneur sur des largeurs significatives. Le forage DSDD608 s’est particulièrement illustré avec une intersection de 6,0 g/t d’or sur 24,1 mètres, incluant des pics localisés à près de 30 g/t.



Grâce à ces nouveaux forages, Fortuna Mining estime que le gisement « Southern Arc » s'impose comme le plus important du complexe Diamba Sud. Ses ressources minérales indiquées s'élèvent désormais à 6 millions de tonnes avec une teneur moyenne de 1,9 g/t Au, représentant un total de 367 000 onces d’or. Paul Weedon, vice-président principal de l'exploration, a souligné que ce gisement reste « ouvert en profondeur et le long de la direction », suggérant que le potentiel total est loin d'être atteint. Il a également noté que la majorité des forages actuels ne dépassent pas 200 mètres de profondeur, laissant entrevoir de nouvelles découvertes plus profondes.



Au-delà de Southern Arc, Fortuna Mining continue d’explorer d’autres zones stratégiques du permis. à Moungoundi, les forages de remplissage ont confirmé des zones riches. Des résultats exceptionnels ont été enregistrés à Karakara. La société Fortuna Mining maintient une activité intense sur le terrain avec cinq foreuses actuellement opérationnelles. La société prévoit une nouvelle phase de forage d'extension pour le deuxième trimestre 2026 afin de tester les prolongements des zones minéralisées identifiées.

