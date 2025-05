​Promotion de la santé mentale : des acteurs des médias de Kolda formés à la prévention

Dans le cadre de la promotion de la santé mentale, une trentaine de journalistes, animateurs de radios et influenceurs de la région de Kolda ont bénéficié ce vendredi d’un atelier de renforcement de capacités, organisé par l’ONG Enda Jeunesse Action. L’activité, qui s’est tenue dans la capitale du Fouladou, vise à mobiliser les médias locaux pour une large sensibilisation des populations sur la prévention des troubles mentaux.



« Les gens souffrent en silence de problèmes qui les rongent au quotidien. L’accumulation des souffrances, sur la durée, pourrait les rendre malades », a alerté Madame Coumba Boye, responsable du bureau de Kolda de Enda Jeunesse Action. Selon elle, il est urgent d’intensifier les actions de sensibilisation au niveau communautaire, afin de prévenir les souffrances et protéger la santé mentale des habitants.



La coordonnatrice de l’organisation a insisté sur la nécessité d’une synergie des acteurs, notamment les médias, dans ce combat. « La prévention passe par la sensibilisation. Ensemble, nous pouvons œuvrer pour le bien-être mental de notre communauté », a-t-elle souligné.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet « À l’école en toute sérénité », mis en œuvre par Enda Jeunesse Action, avec le soutien de son partenaire néerlandais Kinderspostzegels. Le projet ambitionne de créer un environnement scolaire et communautaire sain, en mettant l’accent sur la prévention des troubles psychiques et le soutien aux personnes vulnérables.



À travers cette formation, l’organisation espère voir les médias locaux jouer un rôle clé dans la diffusion de messages éducatifs, la déconstruction des préjugés et la promotion de comportements favorables à la santé mentale.