​Protection des mineurs sur Internet : Polaris Asso outille les acteurs locaux face aux dangers du numérique

Face à l’omniprésence des écrans dès le plus jeune âge, l’association Polaris Asso tire la sonnette d’alarme. Lors d’une session de formation dédiée à la protection en ligne, Adjaratou Ly, cheffe de projet, a insisté sur l’urgence de sensibiliser les familles sénégalaises aux dérives du web.



​Le constat est sans appel, au Sénégal, l’accès à Internet n’est plus l’apanage des adultes. « Aujourd'hui, même les enfants à partir de 2 ans ont accès au téléphone sur lequel ils regardent des dessins animés et certains contenus », explique Adjaratou Ly. Pour Polaris Asso, cette mutation des usages impose une réponse immédiate et coordonnée.



​L’objectif de cette formation était de transformer les participants en véritables boucliers numériques. Il ne s’agit pas d’interdire, mais de maîtriser. Pour la cheffe de projet, il est désormais vital de posséder les « bons réflexes » pour identifier les dangers et connaître les voies de recours en cas de problème.

L'un des points clés de cette rencontre a été la mise en avant de la campagne "Bay si khel" du danger qui existe sur le net : « (…). Au cours de cette formation, on a vu comment il était nécessaire de pouvoir accueillir la parole de l'enfant, de croire à l'enfant, de le mettre suffisamment en confiance pour qu'il puisse parler lorsqu'il est question des dangers du numérique », a souligné Mme Ly.



​Polaris Asso, qui œuvre pour la montée en compétences des jeunes au cœur des communes, reconnaît ses limites matérielles. Ne pouvant former l'intégralité de la population, l'organisation mise sur un effet multiplicateur.



​« Nos attentes sont très simples. Ça va être de pouvoir diffuser l'information, de relayer l'information à leurs parents, à leurs familles, aux gens de leur commune », conclut Adjaratou Ly. Chaque participant devient ainsi un ambassadeur de la sécurité numérique, chargé de propager ces bonnes pratiques pour que le web reste un espace d'opportunités et non de menaces.