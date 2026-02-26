Échec de la campagne arachidière : les producteurs bradent leurs récoltes à 250 FCFA

La campagne de commercialisation de l'arachide traverse une crise majeure selon les agriculteurs de la région de Fatick. Malgré une production abondante, les points de collecte sont à l'arrêt faute de financement, contraignant les producteurs à brader leurs stocks à 250 FCFA le kilo, bien en deçà du prix de 305 FCFA initialement annoncé par le gouvernement.
Les opérateurs économiques justifient ce blocage par un « manque de liquidités », tandis qu'une grande partie de la production demeure stockée dans les concessions. À Djilor et Keur Abou Yassine, rapporte Rfm, les agriculteurs dénoncent l'omniprésence d'intermédiaires qui captent les profits au détriment des producteurs, malgré la présence d'acheteurs étrangers. Bien que la campagne se termine en avril, les acteurs ruraux appellent l'État à prendre des mesures d'urgence pour régulariser la situation et sauver ce qui peut encore l'être.
