Hajj 2026 : prolongation exceptionnelle des inscriptions et point sur les quotas

Le Sénégal a atteint près de 78% de son quota de pèlerins pour l'édition 2026 du Hajj, avec environ 10 000 candidats déjà enrôlés sur les 12 860 places accordées par l'Arabie Saoudite. Initialement prévue pour le 8 février, la clôture des inscriptions a été prolongée de quelques jours suite à une requête de la Délégation générale au pèlerinage auprès des autorités saoudiennes.



La Déléguée générale, Mame Dougué, a précisé sur la Rfm, que « les enregistrements se poursuivent tant que la plateforme électronique reste ouverte, bien que la fermeture puisse intervenir à tout moment ». Sur le terrain, une vingtaine de médecins se relaient pour assurer les visites d'aptitude, permettant de déclarer 9 000 pèlerins aptes au départ à ce jour.



Du côté des voyagistes privés, qui gèrent 11 000 des 12 860 places disponibles (les 1 860 restantes étant dévolues à la Délégation générale), l'inquiétude domine. Cheikh Tidiane Samb, porte-parole des privés, pointe une lenteur des inscriptions due à la conjoncture économique difficile, malgré les investissements et prêts bancaires contractés par les agences.

Les départs sont prévus du 8 au 20 mai 2026n les retours du 4 au 12 juin 2026.



