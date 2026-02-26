Santé : l'Alliance And Gueusseum en grève de 48 heures, le mot d'ordre largement suivi à Thiès

L’Alliance And Gueusseum a entamé ce jeudi 26 février 2026 son septième plan d’action, marqué par une grève de 48 heures couvrant l'ensemble du territoire national. À Thiès, « le mouvement est largement suivi » selon Pape Moussa, coordonnateur régional de l’Alliance, au micro de la Rfm.



Les syndicalistes pointent du doigt une « dichotomie » dans l’application des décrets récents. Si le reclassement des techniciens supérieurs et l’attribution de l'indemnité de logement ont été actés pour le personnel relevant directement de l’État, les agents recrutés par les collectivités locales (la base) en restent exclus. L'Alliance réclame l'harmonisation de ces avantages pour toute la catégorie des « blouses blanches », conformément aux accords passés.



Malgré les ponctions salariales effectuées par le gouvernement, les grévistes se disent déterminés à poursuivre la lutte pour la justice sociale et l'évolution des plans de carrière. Le coordonnateur à Thiès a appelé ses camarades à « tenir bon » tout en rappelant que le service des urgences continue d'être assuré, conformément à la législation en vigueur.