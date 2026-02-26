Affaire Colonel Madjoulba au Togo : le parquet requiert jusqu'à 50 ans de prison en appel

Le procureur général de la cour d’appel militaire de Lomé a requis, ce mercredi, des peines allant de 3 à 50 ans de réclusion criminelle contre les sept prévenus dans l’affaire de l’assassinat du colonel Bitala Madjoulba. Parmi les accusés figurent l'ancien chef d’état-major, le général Félix Abalo Kadangha, pour qui la sanction la plus lourde a été réclamée, ainsi que quatre officiers, le chauffeur et la secrétaire du défunt.



Le parquet a fustigé un « complot minutieusement ourdi », estimant que les condamnations de première instance (allant de 5 à 20 ans) ne reflétaient pas la gravité des faits. Le colonel Madjoulba, chef d'un corps d'élite, avait été retrouvé mort par balle dans son bureau en mai 2020, au lendemain de la prestation de serment du président Faure Gnassingbé.



De leur côté, les accusés maintiennent leur ligne de défense et nient toute implication. Malgré les conclusions de l'enquête, tous affirment n'avoir entendu aucun coup de feu dans l'enceinte du camp militaire la nuit du crime, à l'exception d'une soldate ayant évoqué un bruit qu'elle avait alors confondu avec l'éclatement d'un pneu. Les plaidoiries de la défense se poursuivent ce jeudi 26 février