​Recrudescence des agressions et vols à Ziguinchor: le mouvement Vision citoyenne invite les populations à dénoncer les malfaiteurs

Les agressions et vols à Ziguinchor inquiètent le mouvement Vision citoyenne, dont le coordonnateur, Madia Diop Sané, appelle au renforcement de la sécurité dans la commune. Malgré plus de 300 interpellations effectuées en 2024 par la police, il insiste sur la nécessité de mobiliser l'ensemble de la communauté pour combattre ce fléau.



« Je pense qu’il y a un souci majeur qui anime tout le monde au niveau de la commune de Ziguinchor. Ce qu’on a pu remarquer depuis un certain temps, le cas d’agression et de vol devenu à la limite récurent dans la commune de Ziguinchor. Nous avons entendu le commissaire de la police donner des assurances par rapport à cela, mais nous demeurons convaincus que cela ne doit pas être tout simplement l’affaire de la police ou de la gendarmerie », a dénoncé Madia Diop Sané.



Il interpelle les populations à faire des « dénonciations en cas de besoin, de suspicion ou de présomption ».



Madia Diop Sané déplore la montée d'un phénomène jusque-là méconnu à Ziguinchor. « Ziguinchor ne connaît pas ces phénomènes-là. Malheureusement, depuis un certain temps, cela commence à perdurer », a-t-il souligné, ajoutant que « c’est de femmes qui sont agressées, ce sont des menaces au couteau ».



« Nous exigeons ce que les Forces de défense et de sécurité (FDS) fassent le nécessaire pour éradiquer ce phénomène qu’on n’a pas connu. Nous disons que l’affaire de la sécurité c’est l’affaire de tout le monde », a-t-il indiqué.



Il exige une action renforcée des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour endiguer cette insécurité. « Mais nous demandons à la population de Ziguinchor de tout faire pour sécuriser leur zone. Ce qu’on ne peut pas accepter ici, c’est d’entendre des cas de vol, des cas d’agression », a dit Madia Diop Sané au micro d'Iradio.