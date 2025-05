​Reddition des comptes : Me Amadou Aly Kane s’insurge contre la « surmédiatisation »

Invité de l’émission "Le Grand Jury" sur la RFM ce dimanche, Me Amadou Aly Kane, leader du parti Rassemblement pour la République et la Démocratie (R3D), a exprimé de vives inquiétudes face à la surmédiatisation des procédures judiciaires en cours dans le cadre de la reddition des comptes.



Tout en reconnaissant que cette démarche est un principe fondamental dans toute démocratie, l’avocat inscrit au barreau de Dakar a dénoncé une tendance inquiétante à « médiatiser à outrance » les convocations et enquêtes visant certaines personnalités. « Avec la surmédiatisation, on a l’impression déjà que les personnes convoquées sont présumées coupables », a-t-il déploré.



Selon Me Kane, cette exposition médiatique excessive des dossiers en instruction crée un climat de peur chez les investisseurs et les acteurs économiques. « Les détenteurs de capitaux ont peur de sortir l’argent », a-t-il affirmé, pointant une conséquence directe sur l’activité économique nationale. « Il y a la morosité économique. Et sans circulation de l’argent, les gens s’appauvrissent et l’État ne gagne pas en TVA. »



L’avocat plaide pour une approche plus équilibrée de la reddition des comptes, estimant qu’elle ne devrait concerner que les personnalités publiques dont l’action engage directement l’intérêt général. Dans le cas contraire, prévient-il, elle risque de ressembler à un « règlement de comptes » politique ou personnel.



Cette sortie de Me Amadou Aly Kane intervient dans un contexte où plusieurs figures politiques et économiques sont sous le feu des projecteurs pour des affaires présumées de malversations. Alors que les autorités affirment vouloir instaurer une nouvelle ère de transparence, des voix comme celle du leader du R3D appellent à plus de retenue dans la communication officielle et médiatique, afin de préserver les principes de la présomption d’innocence et de garantir un climat socio-économique stable.