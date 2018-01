​Rencontre fédération pour la paix universelle du Sénégal : le MFDC absent à cause de…

Le Mfdc était disposé à prendre part au Sommet. C’est en tout ce qu’a révélé, Déthié Diouf, le président du bureau national de la Fédération pour la paix universelle (FPU) Sénégal. Mais pour lui, c’est le massacre de Boffa Bayotte qui explique l’absence du Mfdc à cette rencontre.



« Le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance devait prendre part à cette rencontre pour montrer son engagement à la réalisation de la paix sociale en Casamance. Malheureusement, les évènements récents relatifs à la tuerie de Boffa Bayotte et le braquage de Diouloulou ont expliqué l’absence du Mfdc».



Selon lui, le Sommet de Dakar a noté la participation de plus de 140 personnes venues de plus de100 pays de tous les continents.



A noter qu’à cette occasion, le président de la FPU, Mother Moon a offert un bateau aux populations de l’île de Gorée pour faire face aux urgences médicales et autres nécessités.



Le prochain Sommet mondial est prévu en juillet prochain au Brésil.