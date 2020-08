​Reprise des cours à l'Ucad: "c'est impossible de respecter les mesures barrières en présence de tous les étudiants" (Abdoulaye Sow)

Le Directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) est revenu en détaille sur les dispositifs et les mesures prises pour offrir aux étudiants de meilleures conditions de vie, d’existence et d’épanouissement. Selon Abdoulaye Sow, le Coud a mis à profit la période de fermeture imposée par la pandémie de la Covid-19 pour faire d’importants travaux sur l’ensemble des Campus sociaux. Le recteur a indiqué également que la capacité d’hébergement est aujourd’hui à 9 500 lits, malgré les 71 000 étudiants admis à l’université. Sur ce, il a précisé que c'est impossible de respecter les mesures barrières en présence de tous les étudiants".



« Si nous devons faire une étude en présence de tous les étudiants, 78 000 étudiants pour 9 500 lits, c’est presque impossible de respecter les mesures barrières. C’est pourquoi la présence d’une mesure graduelle trouvée par l’assemblée de l’université et du rectorat de gérer ce flux. Aujourd’hui si nous devons avoir 19 000 étudiants avec le protocole de fonctionnement sur lequel nous sommes tombés d’accord avec les étudiants, une chambre de 2, pouvait arriver avec 15 étudiants. Nous nous sommes dits que cela est impossible. Il faut arriver à un terme bien résonné. Et nous sommes tombés au maximum à 4 », a expliqué M. Sow.



En ce qui concerne la préparation du retour des étudiants, dans ce contexte de Covid-19, Abdoulaye Sow soutient que le COUD a mis en place un protocole sanitaire.



Les moustiquaires imprégnées 50 000 pièces, le petit matériel de protection individuel nous avons trouvé 500 pièces, les pompes de désinfections pulvérisatrices nous avons 15 pièces. Le dispositif de lave-mains à deux robinets devant chaque pavillon nous en avons acheté 150 pièces. Les thermoflashs 200 pièces achetées, et 8 pièces de caméras thermiques », a-t-il indiqué.



Le Dg du Coud a aussi précisé que l’aspect médical sera dans la sensibilisation, mais aussi dans la prévention. « Nous avons renforcé le nombre de médecins qui passe désormais à 28. Il y a 5 pharmaciens, 5 infirmiers, 26 assistants infirmiers, 7 ambulanciers, 23 volontaires de la croix rouge, 6 techniciens, biologistes et 11 sages-femmes, 40 autres agents de santé et 8 travailleurs sociaux et psychologues ».