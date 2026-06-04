​Reug Reug charge Boy Niang 2 : « C’est moi qui vais décider dans l’enceinte »

À quelques jours de son choc face à Boy Niang 2 à l’Arène nationale, l'ancien champion d’Afrique de lutte simple et combattant de MMA a tenu à afficher sa ferme détermination, devant un public totalement conquis à Thiaroye-Sur-Mer.



Prenant ce duel très au sérieux pour la suite de sa carrière, le pensionnaire de l'écurie Thiaroye Cap-Vert a promis une correction sévère à son adversaire, affirmant avec assurance : « Ce qui est plus important, c’est de le terrasser le 7 juin, c'est moi qui vais décider ce qui va se passer dans l'enceinte. Je vais diriger le combat. », a-t-il promis dans les colonnes de L'Observateur.



Face au profil de Boy Niang 2, décrit comme un combattant imprévisible et fin bagarreur, Reug Reug se montre imperturbable et n'hésite pas à minimiser les compétences techniques du fils de « De Gaulle ».



Fort de ses statistiques de 15 victoires en 18 combats, le colosse de Thiaroye balaie le mysticisme entourant l'affiche pour se focaliser sur sa préparation athlétique, tout en envoyant une pique directe à son rival : « Il n’utilise qu’une seule main pour se battre et ça montre qu’il ne sait pas se bagarrer. Boy Niang 2 n’est pas un bon lutteur ».