Mercato Real Madrid : la sortie lourde de sens du père d’Erling Haaland

Par les temps qui courent, chacun met tout en œuvre pour tenter de se faire une place dans le cœur des supporters du Real Madrid. Florentino Pérez bénéficie déjà de cette affection, acquise au fil d’innombrables conquêtes européennes ces dernières années, mais le légendaire président madrilène sent aujourd’hui le souffle de son adversaire Enrique Riquelme, candidat à la présidence du club.



Les deux hommes multiplient les apparitions médiatiques à coups de grandes annonces depuis plusieurs jours. Hier soir, Florentino Pérez a ainsi annoncé l’arrivée de José Mourinho et d’Ibrahima Konaté au club, ajoutant que Mbappé, Bellingham et Vinicius Junior resteraient au Real Madrid s’il était réélu président. Son opposant a aussi fait fort en promettant, entre autres, les arrivées d’Erling Haaland et de Rodri.



«Tout ça est très divertissant mais pas vrai»

Concernant le Norvégien, il a même présenté dans l’émission El Hormiguero un document notarié l’engageant à le signer, alors qu’il vient d’être prolongé par Manchester City jusqu’en 2034. «Si je manque à l’un de mes engagements concernant ces joueurs (Rodri et Haaland), j’ai signé une garantie stipulant qu’en cas de manquement, je prendrai en charge l’intégralité des cotisations des membres pour la saison suivante. C’est un joueur fantastique qui évolue à un poste que le Real Madrid a besoin de renforcer. Nous avons discuté avec son agent, nous devons respecter son club, mais si je suis président, il jouera pour le Real Madrid», a-t-il confié.



Cette déclaration n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, l’entourage d’Haaland s’empressant de réagir. Son père, Alfie, ainsi que son agent, Rafaela Pimenta, ont ainsi nié en bloc l’idée d’un éventuel accord. « Tout ça est très divertissant mais pas vrai. On souhaite bonne chance aux deux candidats aux élections du Real Madrid », ont-ils indiqué dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. D’après le journaliste italien, Manchester City serait absolument serein concernant l’avenir immédiat d’Haaland. Un départ cet été n’est pas d’actualité, le joueur n’a jamais manifesté une quelconque envie de départ, et City compte bien en faire la "pièce maîtresse" du projet d’Enzo Maresca.