​Révision du Code du travail : And Gueusseum dénonce des modifications « malvenues »

L'alliance And Gueusseum s'oppose aux projets de modification du Code du travail et du Code de la sécurité sociale, qu'elle juge défavorables aux travailleurs. Son président, le Dr Mballo Dia Thiam, a exprimé sa déception face à une démarche qu'il estime menée sans concertation préalable avec les organisations syndicales.



Intervenant au micro d’iRadio, le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (Sutsas) a regretté que les représentants des travailleurs aient été mis devant le fait accompli. Selon lui, les réformes envisagées risquent d'accentuer la précarité du monde du travail.



« Nous sommes déçus de voir des syndicalistes au pouvoir qui tentent à chaque fois de grignoter les droits des travailleurs », a déclaré Mballo Dia Thiam. Il reproche également aux autorités de ne pas avoir suffisamment pris en compte le passif social et les revendications portées depuis plusieurs années par les syndicats.



Pour le responsable syndical, une révision du Code du travail ne saurait être engagée sans une consultation approfondie des centrales syndicales. Il estime que le texte n'aurait pas dû être adopté en Conseil des ministres avant que les partenaires sociaux ne soient informés du contenu des modifications proposées.



Mballo Dia Thiam rappelle par ailleurs que la question de la flexibilité du travail avait déjà été évoquée sous le précédent régime. Selon lui, le respect des principes du travail décent exige une implication effective des travailleurs dans tout processus de réforme les concernant.



« Tout ce qui se fait sans les travailleurs et pour les travailleurs se fait contre les travailleurs », a-t-il soutenu, plaidant pour une relecture inclusive des textes afin d'intégrer les préoccupations du monde du travail.



Malgré ses réserves, le président d’And Gueusseum espère que l'examen des projets permettra d'apporter les ajustements nécessaires pour mieux prendre en compte les intérêts des travailleurs.