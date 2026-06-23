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Dialogue annuel du Club de Madrid : Aminata Touré plaide pour «que les injustices contre l’Afrique cessent»



Dialogue annuel du Club de Madrid : Aminata Touré plaide pour «que les injustices contre l’Afrique cessent»
L’ancienne Première ministre du Sénégal, Aminata Touré, participe ce mardi matin au Dialogue annuel du Club de Madrid, ouvert par le Roi d’Espagne Philippe VI. A cette occasion, elle a plaidé pour que «les injustices contre l’Afrique cessent», dans un message publié sur ses réseaux sociaux.

«Il faut que les injustices contre l’Afrique cessent: les taux d’intérêt exorbitants, les taxes des multinationales non payés  en Afrique, toujours pas de siège  au Conseil de sécurité. Sans compter, le droit aux réparations pour les horribles dommages de l’esclavage et la colonisation», a écrit Aminata Touré, qui est actuellement le Haut représentant du président Diomaye Faye.
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Charles KOSSONOU

Mardi 23 Juin 2026 - 13:12


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