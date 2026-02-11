​Richard-Toll : 74 000 tonnes de sucre disponibles pour le ravitaillement du marché national

A l’approche du Ramadan et du Carême chrétien, le directeur général de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), Guillaume Ranson, a annoncé, un stock de 74 000 tonnes de sucre qui sont déjà disponibles dont 58 000 à Richard-Toll (nord ouest) et 16 000 à Dakar.



D’après lui, ce stock pourrait approvisionner le marché national durant ces deux événements. M. Ranson a précisé que 75 000 tonnes supplémentaires s’ajouteront à ce stock d’ici la fin de la campagne sucrière prévue en mai, qui selon lui, suffira largement pour approvisionner le marché national.



Il a également rappelé que la CSS met en œuvre le plan de développement KT220, visant à porter la production annuelle à 220 000 tonnes de sucres, soit l’équivalent de la consommation nationale des ménages sénégalais.



Guillaume Ranson a fait cette déclaration à l’issue d’une «journée portes ouvertes» organisée à l’intention des commerçants partenaires de l’entreprise. Cette rencontre s’est tenue le mardi 10 février 2026, en présence du préfet du département de Dagana, Ibrahima Ismaïl Ndiaye, et du directeur du Commerce intérieur, Ahmadou Bamba Ndaw.

