Décès de Georges Diop : Thierno Bocoum salue la mémoire «d’une voix valeureuse et un professionnel exemplaire»

Les messages continuent d’affluer après le décès brutal, ce mercredi 11 février, du journaliste Georges Dethié Diop. Président du Parti Agir-Les leaders (opposition), Thierno Bocoum a salué la mémoire «d’une voix valeureuse, un professionnel exemplaire et un confrère estimé», dans une publication sur Facebook.



Thierno Bocoum, qui dit avoir appris avec «une profonde consternation» le décès de son «frère et ami», a aussi honoré «un homme affable, d’une grande courtoisie, respectueux et profondément professionnel».



Pour rappel, la Radio Futur Média (RFM) a annoncé, cet après-midi, le décès brutal de son journaliste, Georges Dethié Diop. Animateur de l'émission "Le Grand Journal", il a fait un malaise dans la matinée et n'a pas survécu à son arrivée à l'hôpital.