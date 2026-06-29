​Rosso : un présumé réseau d’homosexuels démantelé, huit personnes placées en garde à vue

Les éléments de la brigade de gendarmerie de Rosso (nord) ont procédé à l'interpellation de huit personnes suite au démantèlement d’un présumé réseau d’homosexuels, opérant entre plusieurs localités du Sénégal et de la Mauritanie. Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans ladite brigade. Ils sont accusés de faits présumés « d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature et d’autres infractions».



Parmi les personnes arrêtées figure Abdourahmane N., surnommé « Papa », âgé de 29 ans. Célibataire et domicilié au village de Mbagam (Saint-Louis, nord), il a été arrêté dans son atelier de couture.



Selon des informations rapportées par Libération, les gendarmes ont aussi saisi son téléphone portable, dont l'exploitation aurait permis de découvrir plusieurs éléments numériques que les enquêteurs considèrent comme des preuves susceptibles de lier le suspect à ce réseau présumé.



Les investigations menées jusqu'à présent auraient également permis d'identifier plusieurs autres personnes évoluant dans ce cercle, avec des ramifications à Mbour, Saint-Louis, Dakar, Rosso et Nouakchott.