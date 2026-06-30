Coût de la construction au Sénégal : légère hausse des prix des matériaux en mai 2026, poussée par l'électricité et les revêtements

Les promoteurs immobiliers et les particuliers qui construisent au Sénégal doivent composer avec de petits réajustements de prix. Selon l'indice officiel publié ce 29 juin 2026, par l’ANSd, « les prix des matériaux de construction augmentent de 0,3% sur un mois ». Cette hausse observée « en mai 2026 » rompt la relative stabilité des mois précédents, mais reste modérée. Bonne nouvelle toutefois pour le pouvoir d'achat des constructeurs à plus long terme. « En glissement annuel, les prix se replient de 0,4% », ce qui indique que l'inflation globale sur les matériaux s'est assagie par rapport au pic de 2025.Les travaux d'électricité et les câbles sous haute tension.



L'analyse détaillée de l'activité montre que le second œuvre subit les plus fortes pressions financières. C'est le cas des installations électriques dont la « tendance haussière des prix des matériaux destinés aux travaux d’électricité (+1,7%) se poursuit ». Cette augmentation est directement « imputable à celle des prix des câbles VGV (+2,9%) », un composant essentiel pour le câblage domestique et industriel. Sur un an, ce segment subit une surchauffe particulièrement lourde pour les budgets des ménages, puisque « comparés à leur niveau de mai 2025, les prix augmentent de 9,5% ». Les finitions intérieures et les revêtements s'enchérissent. Le aménagement intérieur n'est pas en reste.



L'agence statistique relève que « les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sol se rehaussent de 0,9% sur la période sous revue ». Ce renchérissement s'explique très clairement « sous l’effet de la hausse de ceux des carreaux mur (+1,8%) et des carreaux sol (+0,4%) ». Cette hausse mensuelle vient toutefois corriger une année plutôt favorable aux acheteurs, car « en variation annuelle, les prix de ces matériaux reculent de 0,4% » par rapport à l'année précédente. Le gros œuvre résiste grâce à la baisse annuelle du ciment et du fer. Le cœur même du secteur du bâtiment, à savoir le gros œuvre, affiche des variations beaucoup plus lisses. « S’agissant des matériaux de base, leurs prix s’accrescent de 0,3% en rythme mensuel ».



Ce léger sursaut s'explique par de petites hausses simultanées : « la hausse des prix du sable (+0,7%), du fer à béton (+0,4%) et du ciment ordinaire (+0,3%) ».Cependant, la situation reste globalement très avantageuse pour les acheteurs de gros œuvre si l'on compare ces tarifs à ceux pratiqués douze mois plus tôt. En effet, « en comparaison à la période correspondante en 2025, les prix de ces matériaux chutent de 1,1% », offrant ainsi un bol d'air appréciable aux grands chantiers d'infrastructures publics et privés du pays.