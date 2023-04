​SETER : une employée de la société dénonce les méthodes ‘’tyranniques’’ du directeur Patrick Tranzer

Maty Gning, employée de la société d'exploitation du Train Express Régional (SETER) est sorti du mutisme pour fustiger et dénoncer ce qu’elle appelle « les méthodes tyranniques » de Patrick Tranzer. En conférence de presse conjointe avec le FRAPP-France Dégage, Maty enceinte de 5 mois, soutient que son seul tort est le fait qu’elle défend les 950 travailleurs de la société. En effet, la déléguée du personnel a souligné que Patrick compte attendre ‘’la fin du CDD pour ne pas valider son passage en cdi’’ car il se dit ‘’est dans ses droits’’.



« Aujourd'hui nous sommes tous réunis ici devant la presse pour dénoncer les méthodes tyranniques de Patrick Tranzer, son régime de terreur à la SETER, sa méchanceté gratuite, son manque de respect total envers les Sénégalais sans oublier les harcèlements envers les employés de cette entreprise. Mais avant cela, si vous le permettez, j'aimerais profiter de votre présence ainsi que de votre écoute pour faire passer un message. On ne peut pas le nier, partout où nous passons dans le monde les femmes enceintes sont protégées dans leur milieu professionnel, tout cela parce que les entreprises normales ne veulent pas causer de stresse à la femme enceinte, par ce que les futures mamans stressées ont plus de risque de mettre au monde un enfant de petit poids, un accouchement compliqué et des suites de couches difficiles pour cette dernière. Ces jours-ci voilà ce que je vis à la Seter et à cause de Patrick Tranzer. Pourquoi par ce que je suis délégués du personnel et je défends les intérêts du personnel de la Seter avec conviction et détermination », a déclaré Maty Gning.



Poursuivant ses propos, elle ajoute : « Depuis quand être délégué du personnel et défendre les employés est un crime ? La raison que le tout-puissant Saint Patrick invoque est simple : j'ai été la cheffe de file des délégués car tout simplement, c'est à partir de mon ordinateur que les e-mails de revendication sont envoyés. Aujourd'hui plus que jamais, j'assume parfaitement mon rôle de déléguée du personnel et je suis fière d'avoir porté pendant plusieurs mois les doléances de l'ensemble des travailleurs de la SETER, même si le soutien dont on aurait dû bénéficier n'a jamais été au rendez-vous jusqu'à présent ».



Par ailleurs, Maty Gning interpelle les autorités sénégalaises sur les méthodes ‘’tyranniques’’ de Patrick Tranzer. Selon elle, son Directeur Général (DG) « a instauré un régime de terreur à la SETER où personne aujourd'hui, des cadres du Codir aux agents, n'ose contester le moindre de ses propos. Au contraire, les gens se hâtent de traduire en actes ses propos pour éviter ses foudres et rentrer dans ses grâces. L'humiliation quotidienne des Sénégalais doit cesser,... La SETER a été bâtie sur la promesse que tous les Cdd qui seront notés positivement à leurs termes soient automatiquement reconduite en CDI, sans autre condition, je ne demande donc pas une faveur, mais simplement que le contrat signé avec les autorités sénégalaises soit respecté », interpelle Mme Fall.