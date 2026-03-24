​Sa Thiès défie Modou Lô: «C’est moi qui vais diriger le combat de bout en bout»

À l’approche du choc royal du 5 avril 2026 à l’Arène nationale de Pikine, Sa Thiès affiche une sérénité inébranlable. Dans un entretien accordé à L’Observateur, le pensionnaire de l’école de lutte Balla Gaye exprime sa détermination à mettre fin au règne de Modou Lô, qui dure depuis sept ans.



Après dix-sept ans de carrière, le lutteur de Guédiawaye touche enfin au but : disputer la couronne de Roi des Arènes. Bien que ses pairs de la même génération, Ama Baldé, Boy Niang 2 et Siteu ont tous échoué face au « Roc » des Parcelles Assainies, Sa Thiès se dit convaincu de détenir la clé du succès. «Modou Lô se trompe s’il pense que je suis comme les autres», prévient-il dans les colonnes du journal.



Pour préparer ce combat capital, le frère cadet de Balla Gaye 2 n'a pas lésiné sur les moyens. Il est resté huit mois sans nouvelles de ses proches pour se concentrer exclusivement sur ses entraînements. À deux semaines de l'échéance, il maintient un rythme de trois séances quotidiennes. Sa Thiès promet un combat bref. Il assure vouloir « abréger » le duel dès le premier accrochage, prédisant une victoire encore plus rapide que celle de son frère aîné face au même adversaire. Déterminé à ramener la couronne à Guédiawaye, Sa Thiès conclut avec une confiance totale : « C’est moi qui vais diriger le combat de bout en bout. »