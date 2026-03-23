Coupe du Monde 2026 : les maillots de l’équipe de France dévoilés !

L’Équipe de France fait peau neuve. Comme avant chaque grande compétition depuis l’Euro 2012, Nike vient de dévoiler les deux nouvelles tuniques qu’arboreront nos Bleus cet été lors de la Coupe du Monde au Mexique, au Canada, et aux Etats-Unis. On ne peut pas dire que l’équipementier américain ait joué la prudence avec cette nouvelle levée audacieuse, mais elle devrait sans aucun doute trouver son public.Les deux nouveaux maillots adoptent d’ailleurs une toute nouvelle technologie, « Aero-Fit », qui assure une meilleure respiration du tissu et une évacuation optimisée de la transpiration (que nous vous présenterons un peu plus en détails en pied d’article). Le maillot extérieur intègre par ailleurs une technologie « cross-dive », avec un tissage entremêlé d’un fil vert et d’un fil blanc. A travers ces deux modèles, Nike n’a jamais abandonné son cap, à savoir célébrer l’histoire de la France et de ses symboles, tout en plaçant le confort et la performance des joueurs au centre de sa conception.



Au revoir le bleu roi, bonjour le bleu noirci

Pour le maillot domicile, adieu le bleu roi, bonjour au bleu "noirci" et au "bleu Game Royal". Selon les mots du communiqué de presse de Nike, cette tunique «incarne l’énergie d’une nouvelle génération et l’élégance du football français moderne : jeune, expressif et créatif.» Inspiré par les maisons de couture françaises avec son col blanc, il réinterprète la palette traditionnelle bleu, blanc, rouge : un motif bleu répété, intégré dans le tissu, illustre la vitesse de l’Équipe de France, accompagné d’un écusson en cuivre métallisé associé à un col polo blanc classique, et une boutonnière rouge.Des étiquettes tissées tricolores sur les manches et le short évoquent l’identité nationale, tandis que le blason et le « Swoosh » arborent un effet métallique cuivré, couleur d’origine de la Statue de la Liberté avant son oxydation. Cette signature contemporaine relie d’ailleurs visuellement les deux maillots, comme vous le verrez un peu plus bas. «L’ensemble s’inspire de l’élégance française classique : bleu traditionnel, short blanc, chaussettes rouges», indique la firme américaine dans son communiqué de presse.



Le maillot extérieur devrait s’imposer comme un best-seller

Pour le maillot extérieur, Nike a vu les choses en grand, et on ne serait pas vraiment surpris de le voir s’imposer comme un incontournable cet été. Avec sa "base Igloo", il est tout simplement l’un des plus innovants jamais créés pour l’Équipe de France. Baptisé Liberté, il s’inspire de l’illustre statue offerte par la France aux États-Unis, avec ce rappel vert-de-gris, qui tire son inspiration du cuivre oxydé de la Statue de la Liberté. La teinte contraste avec le « swoosh » cuivré métallisé du maillot domicile, évoquant le processus d’oxydation du cuivre.