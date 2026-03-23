Lutte : le TAS annule la suspension de Siteu et l'acquitte de toute sanction pour dopage

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) de Lausanne a rendu ce lundi 23 mars 2026 une sentence définitive annulant la suspension de deux ans qui pesait sur le lutteur Moustapha Senghor, alias Siteu. Cette décision met fin à une procédure engagée par l'Organisation Régionale Antidopage (ORAD) Afrique Zone II & III le 27 juin 2025, à la suite d'un contrôle antidopage réalisé en novembre 2024.



Dans son délibéré, la plus haute juridiction sportive a reconnu l'irrégularité du contrôle incriminé, confirmant ainsi les arguments de la défense sur les circonstances troubles de l'opération. Cette victoire juridique pérennise le succès éclatant du « phénomène de Lansar » contre Balla Gaye 2 le 20 juillet 2025, combat pour lequel le TAS avait déjà accordé une mesure provisionnelle autorisant le lutteur à descendre dans l'arène.



Le pool d'avocats du champion, composé de Me Yvan Henzer du barreau de Lausanne et de Me Seydou Diagne du barreau du Sénégal, s'est réjoui de cette issue qui blanchit définitivement le leader des « Tarkinda ». Cette décision permet désormais à Siteu de poursuivre sa carrière sans aucune entrave administrative et de se projeter vers ses prochains défis dans l'arène sénégalaise

