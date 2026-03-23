La cinglante sortie du capo de l’OM après la défaite contre Lille

Après la défaite de l’OL face à Monaco (1-2) et celle de l’OM contre le LOSC (1-2), les capitaines de tribunes ont pris la parole pour soutenir leurs équipes et rassurer les supporters. À Lyon, le capo a voulu insuffler confiance et patience : « on est avec vous ! Ça va tourner… », rappelant aux Gones et à leurs fans que la spirale négative n’était pas une fatalité.

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