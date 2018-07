​Saint-Louis : Les producteurs d’oignon lancent un cri de détresse

Les producteurs d’oignon de Dagana appellent au secours. Ils demandent à l’Etat du Sénégal de leur venir en aide sinon plus de 7000 Tonnes d’oignons risquent de pourrir.



Face à la presse, ces producteurs ont sonné l’alerte : «si l’Etat ne viens pas à notre secours, le reste de notre production va pourrir à la prochaine tombée des pluies».



Le président des producteurs, de déclarer que le malheur que vivent les producteurs mérite une attention de l’Etat, car, ce sont des crédits contractés à la caisse nationale de crédit de crédit agricole du Sénégal (Cncas).



Relevant que les producteurs ne disposent pas de magasins de stockage, Mamadou Diop a aussi expliqué que l’oignon ne «peut être couvert par des bâches».



«Nous allons bientôt aborder la saison hivernale pour la culture du riz et nous sommes inquiets à cause de nos remboursements de dette à la CNCAS. Si l’on n’arrive pas à sauver le restant de notre production évalué à près de 8000 tonnes d’oignon, ce sera la catastrophe», ajoute le président des producteurs.