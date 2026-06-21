Drame au barrage de Niandouba : un élève du lycée de Kounkané meurt par noyade

Selon nos informations, Saliou Fall s’était rendu sur les lieux dans le cadre d’une sortie récréative organisée par les apprenants du Centre de Formation Professionnelle (CFP) de Kounkané. Au cours de cette excursion, il se serait retrouvé en difficulté dans les eaux du barrage.

Malgré les nombreuses tentatives de secours menées par les personnes présentes sur place, le jeune homme n’a malheureusement pas pu être sauvé. Son corps a finalement été repêché après plusieurs efforts de recherche.

La disparition brutale de Saliou Fall a suscité une vive émotion au sein de sa famille, de ses camarades de classe et de l’ensemble de la population locale. Décrit comme un jeune homme respectueux et apprécié de son entourage, il laisse derrière lui une communauté profondément attristée.

L’inhumation a eu lieu ce dimanche 21 juin dans son village natal de Kounkané. Parents, proches, amis et nombreux habitants ont effectué le déplacement pour lui rendre un dernier hommage et accompagner sa famille dans cette douloureuse épreuve.



La communauté de Kounkané est en deuil après le décès tragique de Saliou Fall, plus connu sous le surnom de Baye Zall. Âgé de 18 ans et élève en classe de seconde au lycée de Kounkané, le jeune homme a perdu la vie par noyade samedi dernier au barrage de Niandouba, situé dans le département de Vélingara (sud).