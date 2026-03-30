​Santé : l’alliance And Gueusseum lance son neuvième plan d’action et durcit le ton

Le climat social reste tendu dans le secteur de la santé au Sénégal. L’Alliance And Gueusseum a annoncé le lancement de son neuvième plan d’action, marqué par une intensification de la lutte syndicale. Au cœur de cette nouvelle stratégie : des grèves de 72 heures prévues tous les quinze jours, à compter du 8 avril prochain.



Cette décision fait suite à l’évaluation du précédent plan d’action, jugé infructueux par les responsables du mouvement. Selon Mballo Dia Thiam, président de l’organisation, le gouvernement n’a apporté « aucune réaction » allant dans le sens de l’application des accords encore en suspens.



Parmi les principales revendications figurent notamment l’octroi d’indemnités de logement aux agents contractuels des établissements de santé ainsi qu’à ceux des collectivités territoriales intervenant dans le secteur sanitaire. Pour le syndicat, cette absence de réponse traduit une volonté de prolonger le conflit.



« Le gouvernement s’inscrit dans une logique de poursuite du conflit. Dès lors, And Gueusseum n’a d’autre alternative que d’intensifier, voire de radicaliser sa lutte », a déclaré Mballo Dia Thiam lors d’une intervention sur les ondes d’Iradio.



Dans cette dynamique, une première série de grèves est déjà programmée. Elle se déroulera du mercredi 8 au vendredi 10 avril. Le syndicat précise toutefois que les services d’urgence seront assurés durant ces périodes de cessation d’activité, mais sans respect du service minimum.



Ce nouveau bras de fer entre les autorités et les acteurs du secteur de la santé laisse présager des perturbations dans les structures sanitaires, alors que les négociations semblent toujours au point mort.